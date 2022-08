An der Wall Street richtet sich das Augenmerk der Investoren auf den Besuch von Nancy Pelosi in Taipeh. China hatte die Reise der US-Spitzenpolitikerin im Vorfeld harsch kritisiert und mit Konsequenzen gedroht. Angesichts der schwierigen politischen Gemengelage überrascht die Zurückhaltung der Anleger am Dienstag nicht. Die drei führenden US-Indizes notieren rund 30 Minuten vor Beginn des Präsenzhandels moderat im Minus. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

