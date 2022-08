München, Deutschland (ots) -Der Münchener Drohnen-Hersteller Quantum-Systems hat einen Auftrag von der Ukraine über die Lieferung von Aufklärungsdrohnen erhalten. Ein Teil der bestellten Drohnen befindet sich bereits in der Ukraine im Einsatz. Die Auslieferung des größeren Teils der bestellten Menge befindet sich noch in der Vorbereitung und Durchführung und erfolgt nach der Ausbildung der ukrainischen Einsatzkräfte und der Drohnenpiloten.Die Details zu Modalitäten und Logistik werden in enger Absprache zwischen den beteiligten Partnern geklärt. Für die Ausbildung auf den Einsatz der Aufklärungsdrohne des Typen Vector sind üblicherweise nicht mehr als vier Tage notwendig. Aus Sicherheitserwägungen wird bis zur erfolgten Übergabe von weiteren Einzelheiten zu Menge und Zeitpunkten der Lieferungen abgesehen.Florian Seibel, Gründer und CEO von Quantum-Systems, selbst 16 Jahre lang bei der Deutschen Bundeswehr und als Heeresflieger eingesetzt, zu der aktuellen Situation: "Mir ist es wichtig der ukrainischen Armee ein System liefern zu können, das bei der Verteidigung ihres Landes unterstützt. Aufgrund des Ausnahmezustandes vor Ort und dank der Unterstützung des Bundesverteidigungsministeriums konnten wir den Auftrag aus der Ukraine sehr schnell bedienen und realisieren. Das trifft nicht nur auf die Finanzierung zu, sondern auf die Koordination der Ausbildungsleistung und der Ausfuhrgenehmigung. Die Solidarität mit der Ukraine und die Verteidigung unserer gemeinsamen demokratischen Werte hat zu einem sehr viel schnellerem Verfahren geführt, als es normal der Fall wäre."Die High-tech Drohne Vector passt in das Anforderungsprofil der Ukrainischen Armee für die Luftaufklärung. Sie fliegt fast geräuschlos und liefert über einen verschlüsselten Datenlink hochauflösende Videobilder aus der Luft und trägt damit zu einem genauen Lagebild bei. Die Vector Aufklärungsdrohnen haben auch eine entsprechende digitale Anbindung, um in Kombination mit anderen Systemen in Echtzeit zu kommunizieren und somit eine Kampfwertsteigerung im Verbund zu erreichen.Pressekontakt:Claudia Steinhoff, csteinhoff@quantum-systems.com , +49 8105 7709 128Original-Content von: Quantum-Systems GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164609/5287716