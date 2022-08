Lieferando mit neuem Lieferdienst

Werbung



Die Just Eat Takeaway Tochter Lieferando startet in Berlin ein Pilotprojekt zum Ausliefern von Lebensmittel und Drogerieartikel. Außerdem: Simulieren Sie verschiedene Szenarien zur Kursentwicklung eines Open-End Knock-Out Produkts mit dem HSBC Open End Knock-out-Rechner.



Der Restaurantlieferdienst Lieferando steigt in den hart umkämpften Markt der schnellen Lebensmittellieferung ein. Ab sofort bietet Lieferando in Berlin an, Lebensmittel, Drogerieartikel oder Fertiggerichte innerhalb von 30min aus einem eigenen Warenlager an den Endverbraucher zu liefern. Somit möchte der Lieferdienst das Potential für einen Schnelllieferdienst detaillierter aufgezeigt bekommen. Durch den Einstieg der Just Eat Takeaway Tochter wird der mit Gorillas, Flink und Co. bereits bestens besetzte Quick Commerce Markt noch ein ganzes Stück kompetitiver. Nach einer intensiven Wachstumsphase steht der gesamte Markt vor einer Festigung und keiner der bisherigen Big Player, Gorillas und Flink, waren bisher in der Lage Gewinn einzufahren. Durch den Einstieg von Lieferando wird der Weg zum Profit für die Marktteilnehmer noch ein gutes Stück steiniger. Ende 2021 hatte DeliveryHero beispielsweise sein Versuch den Quick Commerce Markt zu erobern aus Mangel an Fahrern und der wachsenden Zahl an Anbietern nach bereit fünf Monaten abgebrochen.





Mit dem Open End Knock-out-Rechner von HSBC können Sie verschiedene Szenarien zur Kursentwicklung eines Open End Knock-out-Produkts simulieren. Geben Sie hierzu lediglich den von Ihnen erwarteten Kurs des Basiswerts und die erwartete Haltedauer ein. Zusätzlich können Sie bei Produkten, deren Basiswert eine Aktien ist, eine von Ihnen erwartete Dividendenausschüttung in die Simulation einbeziehen.

Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC





Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?