Dominik Wensker wird Regionalleiter für den Bereich West bei der Baufi24 Baufinanzierung AG. In dieser Position soll er die Geschäftsstellenentwicklung zwischen Osnabrück, Gießen und Trier führen und ausbauen. Er berichtet direkt an den Vorstand. Wensker hat über zehn Jahre Erfahrung ein Experte in ...

