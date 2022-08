DJ PTA-Adhoc: Biofrontera AG: Hauptaktionäre unterbreiten konkurrierende Wahlvorschläge für Wahlen zum Aufsichtsrat

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Leverkusen (pta033/02.08.2022/16:10) - Vorstand und Aufsichtsrat der Biofrontera AG (nachfolgend auch " Gesellschaft ") haben der für den 23. August 2022 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung der Biofrontera AG vorgeschlagen, den Aufsichtsrat satzungsgemäß auf fünf Mitglieder zu verkleinern, nachdem ein am 14. Dezember 2021 gewähltes Mitglied vorzeitig ausgeschieden ist. Der Aufsichtsrat hat für die für den 23. August 2022 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung daher auch keinen Vorschlag für die Nachwahl eines sechsten Mitglieds unterbreitet.

Die Maruho Deutschland GmbH und weitere Aktionäre haben heute den Vorschlag übermittelt, Herrn Prof. Dr. Hermann Lübbert, Leverkusen, Executive Chairman der Biofrontera Inc., als sechstes Mitglied in den Aufsichtsrat zu wählen. Herr Prof. Dr. Lübbert ist Gründer der Biofrontera AG und war bis zum 13. Dezember 2021 Vorsitzender des Vorstands der Biofrontera AG.

Zuvor hatte die Deutsche Balaton AG, ein Unternehmen der Deutsche Balaton-Gruppe, die Tagesordnung der Hauptversammlung am 23. August 2022 um den Tagesordnungspunkt 8 (Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds) ergänzt und Frau Prof. Dr. Karin Lergenmüller, Professorin für Marketing und Allgemeine Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule Rhein-Main, Wiesbaden, zur Wahl als sechstes Mitglied vorgeschlagen.

Der Wortlaut der Anträge bzw. Beschlussvorschläge der vorgenannten Aktionäre steht unter https://www.biofrontera.com /de/investoren/hauptversammlung zur Verfügung.

(Ende)

Aussender: Biofrontera AG Adresse: Hemmelrather Weg 201, 51377 Leverkusen Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 (0) 214 87 63 20 E-Mail: ir@biofrontera.com Website: www.biofrontera.com

ISIN(s): DE0006046113 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, Düsseldorf; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München; Freiverkehr in Berlin, Tradegate Weitere Handelsplätze: US OTC

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1659449400492 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 02, 2022 10:10 ET (14:10 GMT)