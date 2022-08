Die Aktie von NetEase ist zur Stunde der größte Verlierer im Nasdaq 100-Index . Der Auswahlindex rutscht um 0,68 Prozent ab. An den Börsen in den USA zeigen sich die privaten und institutionellen Investoren derzeit nicht in Kauflaune. Der Nasdaq 100 notiert um 0,68 Prozent schlechter als am Vortag.

Den vollständigen Artikel lesen ...