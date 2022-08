Während es in der Formel 1 für den italienischen Rennstall Ferrari derzeit deutlich holpriger läuft als noch zum Beginn der Saison, zeigt sich das Mutterhaus in seinem Kerngeschäft derzeit bestens aufgestellt. Das zeigten auch die aktuellen Quartalszahlen. So meldete Ferrari für sein zweites Quartal sowohl beim Gewinn als auch beim ...

Den vollständigen Artikel lesen ...