Grund zum Feiern haben heute alle Plug Power-Aktionäre. Derzeit verzeichnet der Kurs ein Plus von rund acht Prozent. Mit dieser Kletterpartie kostet das Wertpapier nun 22,19 EUR. Ist das eine neue Kaufchance oder Zeit für Gewinnmitnahmen?

Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir eine ausführlichen Sonderanalyse zu Plug Power erstellt, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von Plug Power der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Plug Power-Analyse einfach hier klicken.

Die Anleger werden in den kommenden Tagen bei Plug Power also ganz genau hinsehen.

Wer eher in langen Anlagezeiträumen denkt, sollte den 200er-Durchschnitt im Blick behalten. Immerhin steht dieser Durchschnitt bei 22,65 EUR, sodass Plug Power in Abwärtstrends verläuft. Doch auch wenn die Wahrscheinlichkeit für fallende Kurse in langfristigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...