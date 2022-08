Die Gründer von Netspend bündeln ihr Vermögen und schaffen einen weltweiten Branchenführer

Rêv Worldwide, Inc. ("Rêv"), ein internationales Fintech-Unternehmen, und Global Payments (NYSE: GPN), ein weltweit führender Anbieter von Zahlungstechnologien und Softwarelösungen, teilten heute mit, dass Rêv in Zusammenarbeit mit von Searchlight Capital Partners, L.P. ("Searchlight") beratenen Fonds eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme des Netspend-Verbrauchergeschäfts von Global Payments im Rahmen einer Bartransaktion im Wert von 1 Milliarde USD eingegangen ist. Mit dieser Übernahme kehren die Gründer von Netspend, Roy und Bertrand Sosa, zurück, die auch Rêv gegründet haben. Die Gebrüder Sosa wollen die strategischen Vorteile der beiden Unternehmen für den Aufbau eines globalen, wachstumsstarken Unternehmens nutzen, das sich die Stärkung der Finanzkompetenz und Produktinnovation auf die Fahnen geschrieben hat.

Diese Transaktion stellt für Searchlight eine weitere spannende Partnerschaft mit dynamischen Fintech-Unternehmern dar, während sie zugleich in der Lage ist, Wachstum und Innovation bei Finanzdienstleistungen für Verbraucher in unterversorgten Märkten zu unterstützen. Durch diesen Verkauf erfüllt Global Payments sein Versprechen, sich vom Verbrauchergeschäft von Netspend zu trennen, sodass sich das Unternehmen auf sein Kerngeschäft im B2B-Bereich und die Wachstumschancen mit Rêv als Partner fokussieren kann.

Seit Netspend 1999 von den Gebrüdern Sosa gegründet wurde, entwickelte sich das Verbrauchergeschäft des Unternehmens zu einem klaren Branchenführer im Bereich der Prepaid- und Debitkarten, der landesweit Millionen von Kunden bedient, Hunderte von Milliarden Dollar an Kartenkäufen verarbeitet und das größte Einzelhandels-Partnernetzwerk mit mehr als 130.000 Standorten im ganzen Land aufgebaut hat, an denen Verbraucher ihre Prepaid- und Debitkartenprodukte aufladen können. Netspend-Produkte für Verbraucher sind auch online über mobile und Web-Kanäle erhältlich.

"Wir haben den Kreis geschlossen und mit Partnern rund um die Welt Programme ins Leben gerufen, um innovative Finanzdienstleistungen für unterversorgte Massenmärkte anzubieten. Wir freuen uns sehr über die Möglichkeit, mit dem Kundenteam von Netspend und mit Searchlight zusammenzuarbeiten, um neue Produkte anzubieten, in neue Märkte zu wachsen und den Kunden in aller Welt einen Mehrwert zu liefern", sagte Roy Sosa, Chairman und Chief Executive Officer von Rêv.

Christopher Cruz, Partner bei Searchlight, fügte hinzu: "Die Merkmale dieser Investition findet man selten. Eine branchenführende Transaktion im Verbrauchergeschäft von Netspend mit moderner Plattformtechnologie und digital nativen Lösungen von Rêv zu kombinieren, erschließt ein großes Wachstumspotenzial, indem es die Bedürfnisse eines bedeutenden und großen Marktes erfüllt. Wir freuen uns darauf, mit Roy, Bertrand und dem Team von Rêv zusammenzuarbeiten, während sie ihre Mission fortführen, unterversorgte Verbraucher durch Fintech-Innovationen finanziell zu unterstützen."

Laut einem aktuellen Branchenbericht wird der weltweite Markt für Prepaid-Karten, der im Jahr 2020 auf 1,6 Billionen USD geschätzt wird, bis zum Jahr 2026 voraussichtlich 2,7 Billionen USD erreichen und im Analysezeitraum mit einer kumulierten jährlichen Wachstumsrate von 9,6 wachsen.

Rêv setzt seine firmeneigene Plattform für Multiwährungs- und Kundenbindungsprodukte ein und bietet Mobile-First-Zahlungslösungen und Banking-as-a-Service-Funktionen für Partner weltweit, wie beispielsweise Etihad Airways, Itaú Private Bank, LATAM Airlines, sowie Direct-to-Consumer-Markenprodukte, die Rêv besitzt und verwaltet, wie zum Beispiel die kürzlich eingeführte X World Wallet, die aktuell in den USA erhältlich ist.

Bertrand Sosa, President von Rêv, meint: "Die Marktchancen für das Verbrauchergeschäft von Netspend waren schon immer gewaltig, wie die Wachstumsgeschichte des Unternehmens beweist. Nun haben wir die Chance, dieses Geschäft auf globaler Ebene auszubauen, indem wir die einzigartigen Synergien nutzen, die wir mit unserem Unternehmergeist mitbringen."

Die Transaktion soll im ersten Quartal 2023 abgeschlossen werden, vorbehaltlich der entsprechenden behördlichen Zulassungen und der üblichen Abschlussbedingungen.

Jefferies LLC dient als leitender Finanzberater und Nomura Securities International, Inc. dient als Finanzberater für Rêv. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton Garrison LLP repräsentiert Searchlight, Gunderson Dettmer berät Rêv.

Evercore dient als Finanzberater für Global Payments, und Wachtell, Lipton, Rosen Katz vertritt Global Payments bei der Transaktion.

Über Rêv

Rêv ist ein Fintech-Unternehmen, das von den Pionieren der Prepaid-Debitbranche Roy und Bertrand Sosa ins Leben gerufen wurde, um Verbrauchern auf der ganzen Welt ein innovatives Zahlungserlebnis zu bieten. Seine Lösungen werden von der firmeneigenen Plattform zur Verarbeitung von Zahlungen in mehreren Währungen und Sprachen unterstützt. Mit seiner umfangreichen Erfahrung als Pionier in der Zahlungsbranche ist Rêv auf den internationalen Bank- und Reisesektor spezialisiert. Rêv hat mit Unternehmen aus aller Welt zusammengearbeitet, um Produkte in Nordamerika, Lateinamerika, Europa, im Nahen Osten und im asiatisch-pazifischen Raum einzuführen. Erfahren Sie mehr unter www.revworldwide.com.

Über Searchlight

Searchlight ist ein internationales privates Investmentunternehmen mit einem verwalteten Vermögen von über 10 Milliarden USD und Büros in New York, London und Toronto. Searchlight möchte in Unternehmen investieren, bei denen sein langfristiges Kapital und seine strategische Unterstützung die Wertschöpfung für alle Beteiligten beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter www.searchlightcap.com.

Über Netspend

Netspend ist ein marktführender Anbieter von Zahlungs- und Finanzlösungen für Verbraucher und Unternehmen. Von Lösungen für Prepaid- und Debitkarten bis hin zu digitalen Konten und Geldtransferdiensten bietet Netspend eine breite Palette an Produkten und Technologien, die seinen Kunden und Geschäftspartnern ein außergewöhnliches Erlebnis bieten. Weitere Informationen finden Sie unter www.netspend.com und setzen Sie sich mit Netspend unter Twitter, LinkedIn und Facebook in Verbindung.

Über Global Payments

Global Payments Inc. (NYSE: GPN) ist ein marktführendes Unternehmen für Zahlungstechnologie, das innovative Software und Dienstleistungen für Kunden auf der ganzen Welt bereitstellt. Unsere Technologien, Dienstleistungen und das Know-how unserer Mitarbeiter machen es uns möglich, eine breite Palette von Lösungen anzubieten, mit denen unsere Kunden ihre Geschäfte über eine Vielzahl von Kanälen auf der ganzen Welt effizienter betreiben können.

Global Payments mit Hauptsitz in Georgia und global rund 25.000 Teammitgliedern ist ein Fortune-500-Unternehmen und Mitglied des S&P 500 mit einer internationalen Präsenz in über 170 Ländern in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und Lateinamerika. Weitere Informationen finden Sie unter www.globalpayments.com und folgen Sie Global Payments auf Twitter (@globalpayinc), LinkedIn und Facebook.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220731005090/de/

Contacts:

Rêv Worldwide

Kuki Bastos

pr@revworldwide.com