DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EU genehmigt Milliardenhilfen für umweltfreundlichere Fernwärme

Die Europäische Kommission hat deutsche Beihilfen für eine umweltfreundlichere Nutzung von Fernwärme genehmigt. Für die Förderung in Höhe von rund drei Milliarden Euro für mehr Fernwärme aus erneuerbaren Energien gab die Kommission grünes Licht, wie diese am Dienstag mitteilte. Bis August 2028 können demnach Betreiber von Fernwärmenetzen die Beihilfen zum Umbau auf umweltfreundlichere Energiequellen und zum Neubau nutzen.

EZB beendet APP-Nettoanleihekäufe im Juli

Die Zentralbanken des Eurosystems haben ihre Nettoanleihekäufe unter dem APP-Programm im Juli wie angekündigt eingestellt. Nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) sanken die APP-Bestände wegen Fälligkeiten um 1,737 (Juni: +19,750) Milliarden Euro.

Energieverbrauch in Deutschland im ersten Halbjahr um 3,5 Prozent gesunken

Der Energieverbrauch in Deutschland ist im ersten Halbjahr im Vorjahresvergleich deutlich um 3,5 Prozent gesunken. Gründe seien vor allem die milde Witterung, das sich spürbar abschwächende Wirtschaftswachstum sowie Energieeinsparungen wegen der kräftig steigenden Preise, teilte die Arbeitsgemeinschaft (AG) Energiebilanzen mit. Der Gasverbrauch ging um knapp 15 Prozent zurück - der Verbrauch von Stein- und Braunkohle dagegen nahm zu.

China droht wegen Pelosi in Taiwan mit "gezielten militärischen Aktionen"

Nach der Landung der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi in Taiwan hat China mit "gezielten militärischen Aktionen" gedroht. "Die chinesische Volksbefreiungsarmee ist in hohem Alarmzustand und wird mit einer Serie gezielter militärischer Aktionen antworten", erklärte am Dienstagabend ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Peking nur kurz nach der Ankunft von Pelosi in Taipeh.

China setzt Einfuhren hunderter taiwanesischer Produkte aus

China hat kurz vor dem umstritten Taiwan-Besuch der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi die Einfuhr von Hunderten taiwanesischen Lebensmitteln vorübergehend gestoppt.

Bevölkerung in China wird bis 2025 beginnen zu schrumpfen

Wegen weniger Geburten und des hohen Alters vieler Menschen wird Chinas Bevölkerung bis 2025 anfangen zu schrumpfen. "Die Wachstumsrate der Bevölkerung hat sich erheblich verlangsamt", teilte die chinesische Gesundheitskommission mit. Demnach rechnen die Behörden damit, dass im von 2021 bis 2025 laufenden Fünfjahresplan ein Rückgang der Bevölkerungszahl eintritt.

+++ Konjunkturdaten +++

US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 4 Wochen Juli +14,1% gg Vorjahr

Brasilien Industrieproduktion Juni -0,4% gg Vormonat - IBGE

Brasilien Industrieproduktion Juni -0,5% gg Vorjahr - IBGE

DJG/DJN/AFP/apo/jhe

(END) Dow Jones Newswires

August 02, 2022 13:00 ET (17:00 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.