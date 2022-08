MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Sixt von "Reduce" auf "Add" hochgestuft, das Kursziel aber von 148,70 auf 140,00 Euro gesenkt. Analyst Christian Obst hält ein Investment in Sixt als "einen führenden Mobilitätsanbieter" mittlerweile für attraktiv. Sein geändertes Kursziel begründete er in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit einem von 20 auf 18 gesunkenen Kurs-Gewinn-Verhältnis und darauf, dass seine Schätzungen nun bis 2024 gingen. In den USA werde der "Fußabdruck" des Autovermieters größer und das sollte neue Investoren anziehen, schrieb er./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2022





ISIN: DE0007231326

