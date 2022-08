Die kurze Einschätzung der Lage Der DAX hat kurz vor der ersten Zielmarke für die Sommerloch-Rallye noch einmal richtig aufgetankt. Auch wenn der DAX nach Erreichen der 13671 seine Sommerloch-Rallye jederzeit beenden kann, so wäre jetzt zumindest genügend Energie für das Anklopfen an die hellblaue 0-b-Linie vorhanden. Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Mit dem ...

