Der deutsche Aktienmarkt war auch am Dienstag zwischen Unternehmensmeldungen, geopolitischen Spannungen sowie Rezessions- und Inflationssorgen hin und her gerissen. Die Fluchtwährungen US-Dollar, Schweizer Franken und Singapur-Dollar werteten gegen den Euro weiter auf, und an den Aktienmärkten trauten sich die Investoren nicht richtig zuzugreifen. Bei den Einzelwerten bestätigte Varta heute seine Bärenfalle von gestern, K+S könnte ihre Mini-Konsolidierung beendet haben, und die Aktie von Tesla formt auch weiter ihren runden Kursboden. Die Aktie von Plug Power ...

