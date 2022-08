(Alle berichteten Metallpreise in US-Dollar)

Sierra Metals Inc. (TSX: SMT) (BVL oder Bolsa de Valores de Lima: SMT) (NYSE AMERICAN: SMTS) ("Sierra Metals" oder "das Unternehmen") gibt die Einreichung der Unterlagen an der BVL durch seine Tochtergesellschaft Sociedad Minera Corona S.A. ("Corona") zu seinen ungeprüften Finanzergebnissen und der Managementdiskussion und -analyse ("MD&A") für das zweite Quartal des Jahres 2022 ("Q2 2022") bekannt.

Das Unternehmen hält eine 81,8%ige Beteiligung an Corona. Die ungeprüften Finanzergebnisse und die MD&A können eingesehen werden unter:

SMV -- Superintendencia del Mercado de Valores -- Información Financiera

Sierra Metals wird seine konsolidierten Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2022 am Donnerstag, dem 11. August2022, auf seiner Investoren-Telefonkonferenz am 12. August2022 bekannt geben.

Über Sierra Metals

Sierra Metals Inc. ist ein diversifiziertes kanadisches Bergbauunternehmen mit Exposition gegenüber "grünen Metallen", einschließlich einer zunehmenden Kupferproduktion und einer Basismetallproduktion mit Gutschriften für Edelmetallnebenprodukte. Im Fokus des Unternehmens stehen die Produktion und Erschließung der Mine Yauricocha in Peru sowie der Minen Bolívar und Cusi in Mexiko. Das Unternehmen konzentriert sich auf Steigerung des Produktionsvolumens und Erweiterung der Mineralressourcen. Sierra Metals machte kürzlich mehrere neue signifikante Entdeckungen und verfügt noch über zahlreiche weitere vielversprechende Explorationsmöglichkeiten bei allen drei Minen in Peru und Mexiko in geringer Entfernung zu den bestehenden Minen. Ferner besitzt das Unternehmen auch bei allen drei Minen große Landpakete mit mehreren aussichtsreichen regionalen Zielen, die ein längerfristiges Explorations- und Wachstumspotenzial für Mineralressourcen bieten.

Die Stammaktien des Unternehmens werden an der Toronto Stock Exchange und der Börse in Lima (Bolsa de Valores de Lima) unter dem Symbol "SMT" und an der NYSE American Exchange unter dem Symbol "SMTS" gehandelt.

