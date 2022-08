Stilla Technologies, das digitale Multiplex-PCR-Unternehmen, gibt die Ernennung von Yvan Sergeant zum Vice President/General Manager für die EMEA-Region bekannt. Sergeant bringt mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Life-Sciences-Branche mit, in denen er Go-to-Market-Teams aufgebaut und ein beträchtliches Wachstum in den Bereichen Genomik und Proteomik erzielt hat. Yvan hatte zuvor Führungspositionen bei PerkinElmer, Caliper Life Sciences und Trinean inne und war vor seinem Wechsel zu Stilla zuletzt als VP/GM, Europa bei Quanterix tätig.

"Ich freue mich, bei Stilla Technologies einzusteigen, um die Marktakzeptanz des naica-Systems weiter zu beschleunigen. Diese digitale PCR-Plattform vereint die wünschenswerten Funktionalitäten in einem einzigen, flexiblen System, um sowohl eine breite Palette von Routineanwendungen als auch höchst anspruchsvolle Anwendungen zu unterstützen, bei denen absolute Quantifizierung mit höchstmöglicher Sensitivität und Multiplexing erforderlich sind", so Sergeant.

Neben der Ernennung von Sergeant gibt Stilla Technologies auch mehrere neue Vertriebspartnerschaften in Asien bekannt. Zu den derzeitigen regionalen Partnern ApexBio (China), Cycloud Bio (China), FUJIFILM (Japan) und ThunderBio Science (Südkorea) gesellen sich DKSH (Malaysia, Neuseeland, Australien), Sciencewerke (Singapur), LevelBio (Taiwan), Bio-Active (Thailand), ITS (Vietnam) und Eppendorf (Indien).

"Als Anbieter von Forschungslösungen beobachten wir eine steigende Nachfrage nach digitalen PCR-Analysen und haben uns vor diesem Hintergrund für die naica-Plattform von Stilla entschieden, da sie die vielfältigen Marktdynamiken abdeckt, für die dieser Teil der Welt bekannt ist", erklärte Sean Barker, DKSH Holding in Australien. "Wir sind beeindruckt von der Vision des Unternehmens und seiner Fähigkeit, die Anforderungen der Industrie in innovative, hochwertige Produkte umzusetzen, die von einem Qualitätsteam unterstützt werden."

Stilla hatte bereits im Jahr 2022 die Aufnahme von zwölf neuen Vertriebspartnern zur Ergänzung seiner direkten Vertriebskanäle in der EMEA-Region bekannt gegeben.

"Yvan ist die richtige Führungskraft mit der notwendigen Erfahrung, um die direkten und indirekten Marktzugangskanäle für Stilla in der EMEA-Region zu verwalten. Mit den heute hinzugekommenen sechs strategischen Partnern in der APAC-Region baut Stilla seine globale Marktpräsenz erheblich aus und stärkt seine Fähigkeit, Kunden weltweit zu bedienen", so Philippe Mourere, Präsident und CEO von Stilla Technologies.

Über Stilla Technologies

Stilla Technologies ist der Anbieter der digitalen Multiplex-PCR-Lösung, die komplexe Genomdaten in umsetzbare Erkenntnisse verwandelt und in einem breiten Spektrum von Forschungsanwendungen und klinischen Anwendungen zum Einsatz kommt, darunter Krebs- und Flüssigbiopsiestudien, Zell- und Gentherapien, Erkennung von Infektionskrankheiten sowie Lebensmittel- und Umwelttests. Die bahnbrechende Stilla-Lösung Crystal Digital PCR, das naica-System, ist das branchenweit erste digitale PCR-System mit sechs fluoreszierenden Kanälen. Es stellt biomedizinischen Forschern und Klinikern die höchsten Multiplexing- und Erkennungskapazitäten bereit, die heute auf dem Markt verfügbar sind. Der US-Hauptsitz von Stilla befindet sich in Boston im US-Bundesstaat Massachusetts, der europäische Hauptsitz in Paris (Frankreich). Strategische Vertriebs- und Geschäftspartnerschaften bestehen darüber hinaus in China und der EMEA-Region. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.stillatechnologies.com. Verbinden Sie sich mit Stilla auf Twitter, LinkedIn und YouTube.

