Das führende digitale Kompetenz- und Beratungsunternehmen SoftServe wurde zum Principal Partner im Certified Application Modernization Listing von VMware benannt. Diese Auszeichnung kennzeichnet das erste Jahr, in dem SoftServe von VMWare zu einem hochgeschätzten Partner für innovative Dienstleistungen im Bereich Cloud Native erklärt wurde, was die Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen in Europa weiter vertieft.

"Diese Erfolge sind wichtige Meilensteine für uns und bekräftigen die Wertschätzung unseres kontinuierlichen Einsatzes für das Lernen und die Entwicklung mit unseren Partnern und Kunden", sagte Volodymyr Semenyshyn, EMEA-President bei SoftServe. "Wir sind stolz darauf, von VMware als hochgeschätzter Partner und vertrauenswürdiger Berater bei der Anwendungsmodernisierung für unsere Kunden mit Hilfe innovativer Lösungen und Dienstleistungen ausgezeichnet zu werden."

Dies ist für SoftServe die zweite Master Services Competency (MSC) im Cloud-Bereich. Die erste MSC wurde dem Unternehmen für seine Fähigkeiten in VMware Cloud on AWS verliehen. Auf der Grundlage beider Errungenschaften setzt das Unternehmen moderne Anwendungstechnologien ein, um Kunden bei der Optimierung und Ausführung von Anwendungen in privaten und öffentlichen Cloud-Umgebungen uneingeschränkt zu unterstützen.

SoftServe ist ein Principal Partner, die höchste Partnerschaftsebene bei VMware. SoftServe verfügt über mehr als 20 VMware-zertifizierte Architekten, die ihre Erfahrungen und strategischen Kompetenzen einsetzen, um innovative Roadmaps zu erstellen und die Infrastrukturen für unsere Kunden in den wichtigsten Branchen zu stärken.

SoftServe hat den Ruf eines vertrauenswürdigen Beraters bei der Bereitstellung von Cloud-Transformationen in Verbindung mit VMware Cloud-Lösungen, um die dringendsten Technologie-Herausforderungen von heute zu lösen. Durch diese Zusammenarbeit wird der Weg zur Cloud-Migration vereinfacht, und unsere Kunden sparen Zeit und reduzieren ihre Betriebskosten, während sie moderne Apps und APIs entwickeln und einsetzen.

Besuchen Sie SoftServe mit VMware und beginnen Sie mit der Ausarbeitung Ihrer erfolgreichen Roadmap für die Modernisierung.

Über SoftServe

SoftServe ist eine digitale Instanz, die auf dem neuesten Stand der Technik berät und liefert. Wir enthüllen, transformieren, beschleunigen und optimieren die Geschäftsabläufe von Unternehmen und Softwarefirmen. Unsere Komplettlösungen und unser Fachwissen ermöglichen Innovation, Qualität und Geschwindigkeit in den Bereichen Gesundheitswesen, Einzelhandel, Energie, Fertigung und Finanzdienstleistungen. Wir befähigen Unternehmen und Softwareunternehmen, sich (wieder) von der Konkurrenz abzuheben, die Entwicklung von Lösungen zu beschleunigen und sich auf dem heutigen Markt zu behaupten, unabhängig davon, wo auf Ihrem Weg Sie sich befinden.

Über VMware

VMware ist ein führender Anbieter von Multi-Cloud-Services für sämtliche Apps und ermöglicht digitale Innovationen mit unternehmerischer Kontrolle. Als vertrauenswürdige Grundlage für schnellere Innovationen gibt Software von VMware den Unternehmen die benötigte Flexibilität und Auswahl, um zum Aufbau der Zukunft beizutragen. Der Hauptsitz von VMware befindet sich in Palo Alto in Kalifornien, und das Unternehmen engagiert sich mit seiner "Agenda 2030" für eine bessere Zukunft. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.vmware.com/company.

