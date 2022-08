NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für MTU von 214 auf 223 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Olivia Charley sprach in einer am Dienstag vorliegenden Studie von einem gemischt ausgefallenen Quartalsbericht des Triebwerksbauers. Das zweite Quartal sei stärker verlaufen als erwartet, doch von den Aussagen zum Gesamtjahr zeigte sie sich etwas enttäuscht. Sie aktualisierte ihre Schätzungen unter anderem wegen des starken US-Dollars./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2022 / 17:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0D9PT0

