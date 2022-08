Lineage hat die Absicht bekannt gegeben, Grupo Fuentes zu übernehmen, einen der bedeutendsten Transport- und Kühlhauslogistikanbieter Spaniens mit Hauptsitz in Murcia und Anlagen im ganzen Land

Die Expansion in Spanien wird dazu beitragen, das Engagement von Lineage in einem der wichtigsten europäischen Märkte für Frischwaren zu stärken

Grupo Fuentes ist ein wichtiger Anbieter von Transportdienstleistungen, und die geplante Übernahme wird die Präsenz von Lineage im Bereich der Kühlhausdistribution auf den Hauptmärkten in Süd- und Westeuropa stärken

Lineage Logistics, LLC ("Lineage" oder das "Unternehmen"), einer der weltweit führenden Anbieter von temperaturgeregelten Industrie-REITs und Logistiklösungen, gab heute die beabsichtigte Übernahme von Grupo Fuentes bekannt, einem wichtigen Betreiber von Transport- und Kühllagereinrichtungen mit Hauptsitz in Murcia, Spanien.

Grupo Fuentes unterhält eine Flotte von über 500 Fahrzeugen und Aufliegern, 6 Logistikzentren, ein Kühllager sowie Dienstleistungen zur Unterstützung dieser Anlagen. Das Unternehmen ist zudem Gründungsmitglied von Reefer Terminal, einer strategischen Partnerschaft zum Aufbau einer intermodalen Transportplattform, die Kühltransportdienstleistungen auf der Straße und der Schiene miteinander verbindet.

Rafael Fuentes, CEO von Grupo Fuentes, sagte: "Mein Vater hat das Unternehmen vor mehr als 30 Jahren mit nur einem Lastwagen gegründet und das Unternehmen hat sich zu einem der führenden Anbieter für Transport- und Logistikdienstleistungen in Spanien entwickelt. Ich bin stolz darauf, dass das Unternehmen Teil von Lineage wird, als Mitglied einer globalen Gruppe, die an der Spitze der Innovation in diesem Sektor steht. Die Familie Fuentes wird das Geschäft von Lineage in Spanien voraussichtlich weiterhin leiten und eine führende Rolle bei Lineage in Spanien und bei der Erweiterung des Straßentransportnetzes von Lineage in ganz Europa spielen sowie die Integration von Grupo Fuentes in die Lineage-Familie beaufsichtigen."

Harld Peters, Präsident für Europa bei Lineage, sagte: "Spanien ist ein wichtiger Nahrungsmittelproduzent in Europa, und unsere durch die Übernahme von Grupo Fuentes erweiterte Präsenz dort wird uns in die Lage versetzen, eine strategische Anbindung zwischen Südeuropa und Nordeuropa zu schaffen, wo Lineage bereits eine starke Präsenz hat. Grupo Fuentes wird unsere anhaltende Expansion im Bereich der Transportdienstleistungen vorantreiben und uns in die Lage versetzen, End-to-End-Lösungen für unsere Kunden im gesamten Lineage-Netzwerk und in ganz Europa anzubieten."

Grupo Fuentes hat seinen Hauptsitz in Murcia und unterhält Niederlassungen in Galicien, Madrid, Navarra, Valencia und den Niederlanden. Das Unternehmen kann einige der größten Lebensmittel- und Einzelhandelsunternehmen Spaniens zu seinen Kunden zählen. Ein bedeutender Teil des Geschäfts entfällt auf die Bereiche Kühllagerung, Transport sowie internationale Transportdienstleistungen in Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden, Portugal und Großbritannien.

Grupo Fuentes betreibt in Murcia ein Kühllager mit 60.000 Palettenplätzen und plant, den Standort um weitere 40.000 Palettenplätze zu erweitern.

Lineage stieg im Mai 2021 mit der Übernahme von Lagerhäusern von Frigoríficos de Navarra in Navarra und Asturien erstmals in Spanien ein. Die Übernahme der Grupo Fuentes und der Transportflotte des Unternehmens ist eine Ergänzung zur jüngsten Expansion der europäischen Lagereinrichtungen von Lineage.

Deloitte fungiert als Finanz- und Rechtsberater der Familie Fuentes. Rabobank und Seven Lakes Partners sind die Finanzberater von Lineage, während Latham Watkins und Garrigues als Rechtsberater fungieren.

