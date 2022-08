Andersen Global baut seine Präsenz in der Karibik im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung mit der in Guadeloupe ansässigen Anwaltskanzlei InWest Avocats weiter aus und vergrößert damit den südlichen Bereich seiner Präsenz in dieser Region.

InWest Avocats wurde 2016 von Mitbegründer und Managing Partner Frédéric Fanfant gegründet und bietet lokalen und internationalen Unternehmen, Institutionen und Verbänden eine breite Palette von Rechtsdienstleistungen an. Die Kanzlei mit Sitz in Pointe-à-Pitre ist auf alle Bereiche des Wirtschaftsrechts spezialisiert und bietet kundenspezifische Lösungen in den Bereichen Handels- und Gesellschaftsrecht, Rechtsstreitigkeiten, Geschäftsverträge, Immobilien und Steuern.

"Seit der Gründung der Kanzlei konzentrieren wir uns auf den Erfolg unserer Kunden und engagieren uns, unseren Kunden mit technischem Know-how und dem Einsatz unseres Teams erstklassigen Service zu bieten", sagte Frédéric. "Die Zusammenarbeit unseres Unternehmens mit Andersen Global ist nicht nur Ausdruck unseres anhaltenden Engagements für unsere Kunden, sondern auch ein weiterer Beleg für unsere Bemühungen, integrierte Lösungen auf globaler Ebene anzubieten."

"Frédéric, die neue aktive Partnerin Karine Dorville und das Team von InWest passen hervorragend zu den Werten unseres Unternehmens und werden nahtlos mit unseren Juristen weltweit zusammenarbeiten, während wir unseren Kunden weiterhin umfassende nahtlose Lösungen anbieten", sagte Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen. "Die Aufnahme von InWest Avocats erweitert unsere bestehende Abdeckung in der Region, während wir unsere Expansionsstrategie in der Karibik weiter vorantreiben."

Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich eigenständigen, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten aus der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit weltweit mehr als 12.000 Juristen und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 370 Standorten vertreten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

