Cold Storage Nelson ergänzt die Dienstleistungen von Lineage als Neuseelands Marktführer im Bereich der Kühllagerung für Hersteller von Meeres-, Landwirtschafts-, Gartenbauprodukten und verarbeiteten Lebensmitteln, die vor allem für den Export bestimmt sind.

Der strategische Kauf stärkt die Präsenz von Lineage im Raum Asien-Pazifik, bietet Kunden ein erweitertes neuseeländisches Netzwerk und verbindet sie mit einem globalen Netzwerk, das eine Plattform für weiteres Wachstum in der Region darstellt.

Lineage Logistics, LLC. ("Lineage" oder das "Unternehmen"), der weltweit größte und innovativste Anbieter von temperaturgesteuerten Industrie-REITs und Logistiklösungen, gab heute die Übernahme des führenden neuseeländischen Kühllagerunternehmens Cold Storage Nelson Limited ("CSN") bekannt. Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht veröffentlicht.

"CSN verfügt über branchenführende Kompetenzen in den Bereichen Bestandskontrolle, Compliance und Rückverfolgbarkeit", so Jeff Rivera, Global Chief Operations Officer bei Lineage. "Die Einrichtungen von CSN in Verbindung mit unserer branchenführenden Technologie und Innovation werden neuseeländischen Kunden helfen, die steigenden Anforderungen an die Lieferkette in Neuseeland und international zu bewältigen. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit den Kunden von CSN bezüglich dieser neuen Möglichkeiten."

Herr Rivera führte ferner aus, dass die Ausweitung der Präsenz von Lineage im Raum Asien-Pazifik über Neuseeland, einer wichtigen Exportnation für Primärerzeugnisse, ein langfristiges strategisches Ziel für das Unternehmen bedeutet.

Lineage in Neuseeland verfügt jetzt über integrierte Standorte in Auckland, Tauranga, Hawkes Bay, Nelson, Christchurch, Timaru und Dunedin.

Im Einklang mit dem Engagement von Lineage für nachhaltige Praktiken hat CSN große Fortschritte bei der Energieeffizienz gemacht, indem es fortschrittliche Prozesssteuerung und -gestaltung einsetzt, um einen minimalen Verbrauch und einen durchdachten Einkauf von Energie zu gewährleisten.

Herr Rivera sagte, dass Lineage als international integriertes Unternehmen sehr darauf bedacht sei, seine Präsenz in Neuseeland und im Raum Asien-Pazifik weiter auszubauen, damit Kunden die Vorteile der führenden globalen End-to-End-Logistik von Lineage nutzen können.

Über Lineage Logistics

Lineage Logistics ist einer der weltweit führenden Anbieter von temperaturgesteuerten Industrie-REITs und Logistiklösungen. Das Unternehmen verfügt über ein globales Netzwerk von mehr als 400 strategisch gelegenen Anlagen mit einer Gesamtkapazität von über 2 Milliarden Kubikfuß in über 20 Ländern in Nordamerika, Europa und im Raum Asien-Pazifik. Die branchenführende Expertise von Lineage in Bezug auf umfassende Logistiklösungen, sein Immobiliennetzwerk sowie die Entwicklung und der Einsatz innovativer Technologien tragen dazu bei, die Vertriebseffizienz zu steigern, die Nachhaltigkeit zu fördern, die Verschwendung in der Lieferkette zu minimieren und vor allem als Visionary Partner von Feeding America die Ernährung der Welt zu unterstützen. In Anerkennung der wegweisenden Innovationen und Nachhaltigkeitsinitiativen des Unternehmens war Lineage 2022 eine "U.S. Best Managed Company", Nr. 3 in der "CNBC Disruptor 50"-Liste 2022, Nr. 17 in der "CNBC Disruptor 50"-Liste 2021, die Nr. 1 unter den Data-Science-Unternehmen und insgesamt auf Platz 23 der Liste mit den innovativsten Unternehmen der Welt 2019 von Fast Company erwähnt und in die "Change The World"-Liste von Fortune für 2020 aufgenommen. (www.lineagelogistics.com)

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220802006088/de/

Contacts:

Nigel Kassulke

+61 407 904 874

Nigel.Kassulke@teneo.com