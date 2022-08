Solaredge Technologies brach im nachbörslichen Handel nach enttäuschenden Quartalsergebnissen um fast 13 % ein. Solaredge meldete einen Gewinn pro Aktie von 95 Cents und blieb damit hinter den Erwartungen der Analysten zurück, die 88 Cents pro Aktie erwartet hatten. Auch die Umsätze blieben mit knapp 728 Mio. $ hinter den Schätzungen zurück. Hier spielen vor allem die COVID bedingten Lockdowns in China eine Rolle, welche die Produktion beeinträchtigt hatten. Es gibt angesichts des Solarbooms kein Nachfrageproblem, sondern ein - lösbares -temporäres Versorgungsproblem.



Bei SolarEdge macht das Solargeschäft den Großteil der Umsätze aus, von anderen Bereichen wie Energiespeicher oder Lösungen für Elektroautos kommen derzeit etwa 10 %. Vor allem das Solargeschäft steht angesichts der Gezeitenwende in der weltweiten Energiepolitik vor einem Boom.







Die aktuellen Umsatz- und Ertragsschätzungen können sich absolut sehen lassen. Nach knapp 2 Mrd. $ Umsatz im vergangenen Jahr sollen sich die Erlöse bis 2025 auf 5,7 Mrd. $ fast verdreifachen. Der Gewinn je Aktie soll im selben Zeitraum um den Faktor 5,4 auf 14,472 $ ansteigen. Dieses Wachstum hat allerdings seinen Preis. Auf Basis der Gewinne für 2022 liegt das KGV bei 43 und sinkt bis 2025 auf knapp 20. Der jüngste Rücksetzer auf 318,20 $ in der Nachbörse kommt im Grunde wie gerufen. Es bietet sich an, mit einem Staffeleinstieg zu beginnen. Erste Tranche aktuell, der Rest bei 275 $ und 250 $.

















