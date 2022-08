Auf rund 9.660 Quadratmetern Bruttogeschossfläche entstehen bis Ende des Jahres 48 Wohn- und drei Gewerbeeinheiten Ende Juli feierte der bundesweit agierende Projektentwickler HERECON mit Sitz in Bernau (Chiemsee) das Richtfest für ein Wohn- und Gewerbeprojekt in Biberach an der Riß. Auf einer Grundstücksfläche von rund 6.618 Quadratmetern entstehen 48 Zwei- bis Vierzimmer-Wohnungen und drei Ladeneinheiten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...