Der Kaffeeriese meldete für das dritte Quartal einen Nettogewinn von 912,9 Millionen Dollar oder 79 Cents pro Aktie, gegenüber 1,15 Milliarden Dollar oder 97 Cents pro Aktie im Vorjahr. Inflation und höhere Löhne für Baristas haben die Margen in diesem Quartal belastet. Der Nettoumsatz stieg um 9 % auf 8,15 Milliarden US-Dollar. Auf dem Heimatmarkt von Starbucks stiegen die Umsätze um 9 %, was vor allem auf höhere durchschnittliche Bestellsummen und einen Anstieg der Besucherzahlen um 1 % zurückzuführen ist - von Nachfragerückgang wegen Inflation ist also nichts zu spüren. Außerhalb der USA sanken die Umsätze um 18%, was vor allem auf die sinkende Nachfrage infolge der Lockdowns in China zurückzuführen ist. Eine Jahresprognose gab es erneut nicht. Man will am 13. September einen Investorentag abhalten, dann sollte mehr Klarheit geschaffen werden. Bei der aktuellen Forward-Bewertung mit KGV 24/25 liegt man zwar unter dem langfristigen Schnitt (siehe Chart), die Aktie ist allerdings nur eine Halteposition.









STARBUCKS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de