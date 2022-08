Kryptowährungen: Kryptos mit neuer Hoffnung

Anzeige / Werbung Die Pleite des Krypto-Hedgefonds Three Arrows, der Kreditgeber Celsius und des Brokers Voyager haben den Kryptomarkt belastet. Der Markt hat sich erst einmal beruhigt - Zeit für einen Aufschwung? Nach unten scheint der Bitcoin am Jahrestief bei rund 17.500 Dollar gestützt zu sein, die Frage bleibt, was auf der Oberseite möglich sein wird. Anthony Scaramucci, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von SkyBridge Capital, betreibt einen Kryptofonds und sieht aktuell den Marktwert von Bitcoin bei etwa 40.000 Dollar, bei Ether sieht er ihn bei 2.800 Dollar. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. "Wir sind Nettokäufer, wenn zusätzliches Bargeld in unsere Fonds fließt, sind wir Nettokäufer dieser beiden Vermögenswerte, weil wir denken, dass sie grundsätzlich unterbewertet und technisch überverkauft sind", sagte Scaramucci. Dennoch erwartet er nicht, dass der Bitcoin-Preis angesichts der makroökonomischen Unsicherheiten direkt nach oben gehen wird. Hier sei Geduld gefragt. Etwa 18 Prozent des Fonds von Scaramucci waren in Krypto-Investitionen investiert, darunter Bitcoin und private Investitionen in Unternehmen wie die Krypto-Börse FTX. Bitcoin-Chart: Enthaltene Werte: BTC~USD,BTC~EUR,ETH~USD

