(shareribs.com) London 03.08.2022 - Die Ölpreise bewegen sich am Mittwoch leicht nach unten. In den USA wurde gestern Abend ein Anstieg der Rohölbestände gemeldet. Die Marktteilnehmer erwarten das Treffen der OPEC-Staaten. Wie das private American Petroleum Institute am Dienstag mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 2,165 Mio. Barrel geklettert. Im Vorfeld war ein ...

