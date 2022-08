The following instruments on XETRA do have their last trading day on 03.08.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.08.2022ISIN NameAU3CB0197531 MANITOBA 2022AT0000A18VK2 ERSTE GP BNK 14-22 FLRMTNXS0813400305 NATL AUSTR. BK 12/22 MTNAU3CB0197762 GE CAP.AUSTR.FDG 2022 MTNCH0350030455 EBM NETZ AG 17-22DE000DK0RFR9 DEKA NOK FESTZINS 18/22DE000A12T0E6 BERLIN, LAND LSA14/22A440US438516BT21 HONEYW. INTL 19/22US438516BV76 HONEYW. INTL 19/22 FLRDE000DZ1JRC4 DZ BANK IS.A185DE000A14JZF3 BAD.-WUERTT.LSA 19/22US46556MAH51 ITAU UNIB.H.KY 12/22 MTNXS1594400449 SUNAC CHINA H. 17/22XS2038088527 JPM.CH.BK 19/22 CV ZODE000NLB0QL0 NORDLB GELDM.FRN 23/17XS2037190514 CEN.CH.R.EST 19/22