2. August 2022 - Vancouver, Kanada. Nano One Materials Corp. (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (FWB: LBMB) (das "Unternehmen"), ein Umwelttechnologieunternehmen mit patentierten Verfahren zur kostengünstigen und umweltfreundlichen Herstellung von leistungsstarken Kathodenmaterialien für den Einsatz in Lithiumionenbatterien, freut sich, die Ergebnisse der am 26. Juli 2022 vertagten und nun am heutigen Tag in Vancouver (British Columbia) abgehaltenen Jahreshauptversammlung der Aktionäre (die "Versammlung") bekannt zu geben.

Auf der Versammlung waren insgesamt 24.138.258 Stammaktien vertreten, das entspricht 25,25 % der insgesamt ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens.

Alle Angelegenheiten, die den Aktionären auf der Versammlung zur Abstimmung vorgelegt wurden, wurden wie folgt genehmigt:

a) Erhöhung der Anzahl der Direktoren auf sieben (7);

b) Wahl der Direktoren des Unternehmens für das folgende Jahr; und

c) Beauftragung der Kanzlei Davidson & Company LLP als Rechnungsprüfer des Unternehmens für das folgende Jahr sowie Ermächtigung der Direktoren, die entsprechenden Vergütungen festzusetzen.

Wahl der Direktoren

Die sieben im Informationsrundschreiben der Unternehmensführung vom 17. Juni 2022 aufgelisteten Nominierten wurden, wie nachstehend aufgeführt, in das Board of Directors gewählt:

Nominierte Abstimmungs-ergebnis Fürstimmen Fürstimmen % Stimm-enthaltungen Stimm-enthaltungen % Dan Blondal angenommen 24.128.161 99,96 10.097 0,04 Lyle Brown angenommen 24.107.711 99,87 30.547 0,13 Dr. Joseph Guy angenommen 24.117.761 99,92 20.497 0,08 Gordon Kukec angenommen 18.989.411 78,67 5.148.847 21,33 Carla Matheson angenommen 24.124.181 99,94 14.077 0,06 Paul Matysek angenommen 18.921.231 78,39 5.217.027 21,61 Lisa Skakun angenommen 24.118.106 99,92 20.152 0,08

Beauftragung eines unabhängigen Wirtschaftsprüfers

Beschluss Abstimmungs-ergebnis Fürstimmen Für-stimmen % Stimm-enthaltungen Stimm-enthaltungen % Beauftragung von Davidson & Company LLP als Rechnungsprüfer des Unternehmens für das folgende Jahr sowie Ermächtigung der Direktoren, die entsprechenden Vergütungen festzusetzen. angenommen 24.114.254 99,90 24.004 0,10

Die Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Punkten, über die auf der Versammlung abgestimmt wurde, können im Detail auf SEDAR unter www.sedar.com eingesehen werden.

Über Nano One

Nano One Materials ("Nano One") ist ein Unternehmen für saubere Technologien mit einem patentieren, kohlenstoffarmen Verfahren zur Herstellung von kostengünstigen, leistungsstarken Lithium-Ionen-Batteriekathodenmaterialien. Diese Technologie ist anwendbar für Elektrofahrzeuge, Energiespeicher, Verbrauchselektronik und Batterien der neuen Generation zur Unterstützung der weltweiten Bemühungen um eine kohlenstofffreie Zukunft.

Nano Ones "One Pot"-Verfahren, seine beschichteten Nanokristall-Materialien und seine "Metal to Cathode Active Material"-(M2CAM)-Technologien adressieren grundlegende Leistungsanforderungen und Beschränkungen in der Lieferkette bei gleichzeitiger Reduzierung der Kosten und der Klimabilanz.

Nano One hat Finanzmittel aus verschiedenen Regierungsprogrammen erhalten. Das derzeitige Projekt "Scaling of Advanced Battery Materials" wird von Sustainable Development Technology Canada (SDTC) und dem Innovative Clean Energy (ICE) Fund der Provinz British Columbia gefördert. Weitere Informationen finden Sie unter www.nanoone.ca.

