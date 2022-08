Langenlonsheim/Nahe (ots) -Die Pallhuber-Gruppe versüßt ihren Kunden den Sommer 2022 mit einer ganz besonderen Erfrischung. Anlässlich des 50. Jubiläums präsentiert das Weinhaus mit Pallhuber Da Capo Sommerzeit eine weitere neue Kreation - und sorgt damit für Begeisterung in den Reihen seiner Kunden. Schon jetzt entwickelt sich der weinhaltige Cocktail zum Trend der Saison.Das Weinhaus Pallhuber, das seinen Sitz im historischen Weinbauort Langenlonsheim hat, feiert in diesem Jahr sein 50. Jubiläum. Seit seiner Gründung 1972 hat es sich der Familienbetrieb zur Aufgabe gemacht, Menschen hochwertige Weine, Sekte, Spitzenliköre und wertvolle Direktsäfte nahezubringen - von der persönlichen Beratung sowie der Auswahl der Produkte bis hin zur Lieferung direkt nach Hause. Der Maßstab für die Zusammenstellung des Sortiments war und ist stets der individuelle Geschmack des Kunden. Und das hat sich bewährt: In ihrer 50-jährigen Erfolgsgeschichte hat die Pallhuber-Gruppe bereits über 250.000 Kunden von der hochwertigen Qualität ihrer Weine überzeugen können. Anlässlich des diesjährigen Jubiläums und als besonderer Dank an seine Kunden präsentiert das Weinhaus ausgewählte Highlights und fruchtig-erfrischende Neuheiten. Absoluter Kundenliebling und Renner im Sommer 2022 ist der Wein Pallhuber Da Capo Sommerzeit!Pallhuber bietet mit Da Capo Sommerzeit die perfekte ErfrischungIn den vergangenen Wochen hatte das Weinhaus schon einige neue Kreationen in sein Sortiment aufgenommen, mit denen es in diesem Sommer reichlich Abwechslung in die Wein- und Cocktail-Gläser bringt. Neben der Jubiläumsspätlese aus den deutschen Klassikern Grauburgunder und Riesling sowie dem Kundenliebling Phönix, einem prickelnd-fruchtigen Weißwein, sorgen der Limette Käsekuchen Likör und der neue Weiße Smoothie für kulinarische Sommergefühle. Mit Da Capo Sommerzeit bietet das Weinhaus Pallhuber nun die perfekte Erfrischung für heiße Sonnentage - und das mit Erfolg. Der weinhaltige Cocktail entwickelt sich geradezu zum Trend-Getränk dieser Saison und das Weinhaus muss den Sommerwein bereits nachbestellen.Schon in der Gestaltung von Flasche und Etikett schwört der Wein die Erinnerung an warme Sommertage herauf. Wiesenblumen und Kräuter umranken das Bild eines Geigers, das an Antonio Vivaldi und den "Sommer" seiner "Vier Jahreszeiten" denken lässt. Schmetterlinge umschwirren die Pflanzen und das Bild, auf dem in pinkfarbener Schrift der Name "Sommerzeit" prangt. Es ist ebenso pinkfarben eingerahmt - passend zum eingefüllten Wein, der Rosa, ja fast schon Pink leuchtet und das Licht von Sommer-Sonnenuntergängen einfängt.Hochwertige Qualität macht Lust auf mehr GenussAber nicht nur optisch ist der erfrischende Weincocktail ein Highlight. Die Basis bildet der beliebte und beeindruckende Da Capo Wein aus dem Hause Pallhuber, der mit natürlichen Wildbeerenaromen verfeinert ist. Das i-Tüpfelchen des Schaumweins ist eine frische und feinperlige Perlage, die perfekt mit dem Wein, den süßen Aromen der Beeren und der Säure zusammenspielt. Frei nach dem Motto, "mit allen Sinnen genießen", überzeugt Da Capo Sommerzeit zusätzlich durch den beerig-fruchtigen Duft, der an reife, frisch gepflückte Himbeeren und Brombeeren erinnert - ein echter Genuss, der Lust auf mehr macht.Den weinhaltigen Cocktail können Pallhuber-Kunden gern pur genießen - aber nicht nur. Wer sich den Sommer mit seinem intensiven Duft nach Früchten und Beeren ins Glas holen möchte, kann den Da Capo Sommerzeit stilvoll mit frischen Brombeeren und Pfefferminzblättern toppen. Ob gekühlt oder mit ein paar Eiswürfeln - der fruchtige Wein erfrischt und versüßt Leib und Seele zugleich. So scheint es kein Wunder zu sein, dass der Schaumwein für regelrechte Begeisterungsstürme sorgt. Direkt nach dem Verkaufsstart meldeten sich Kunden, die von der Kreation hingerissen sind. Das unterstreicht einmal mehr die hochwertige Qualität der Pallhuber-Weine, auf die Verlass ist. Nicht zuletzt zeigt die offene und mitgeteilte Begeisterung der Kunden die vertrauensvolle Beziehung zwischen ihnen und den erfahrenen Genussberatern des Weinhauses. Damit steht Pallhuber beim Weineinkauf bereits seit 50 Jahren für Vertrauen und "Lust auf Genuss" zu jeder Jahreszeit.Pressekontakt:H.M. Pallhuber GmbH & Co. KGAn den Nahewiesen 855450 LangenlonsheimTelefon: +49 (0) 6704 / 201 1268Fax: +49 (0) 6704 / 9632 1269E-Mail: weinkeller@pallhuber.dewww.pallhuber.deOriginal-Content von: H.M. Pallhuber GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66679/5287915