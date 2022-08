Der Fußball-Rekordmeister FC Bayern will künftig international noch näher zu den Fans und die Emotionen in Daten übersetzen. Er setzt dabei auf eine umfangreiche Kooperation mit Adobe. In der aktuellen Transferperiode hat der FC Bayern schon für reichlich Aufsehen gesorgt. Allein der Wechsel von Afrikas Fußballer des Jahres Sadio Mané war international durchaus ein Ereignis. Noch vor dem Start der Bundesliga hat sich der FC Bayern mit dem Supercup-Sieg gegen RB Leipzig auch schon den ersten Titel ...

