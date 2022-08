Baierbrunn (ots) -Wer jetzt nur an aufgespritzte Lippen denkt, liegt falsch, denn in der plastischen Chirurgie geht es um vieles mehr als um Schönheitsoperationen. Und das schon seit dem Alten Ägypten! Die ganze Geschichte erzählt Schauspieler Ulrich Noethen in der neuen Folge des medizinhistorischen Podcasts der Apotheken Umschau."Natürliche Schönheit bedeutet, dass bestimmte Proportionen, wie der goldene Schnitt, eine Ausgewogenheit, eine Harmonie vorliegen. Und das wird von Menschen als besonders schön empfunden." Das sagt Professor Lukas Prantl, plastischer Chirurg und der Leiter des Hochschulzentrums für plastische und ästhetische, Hand- und Wiederherstellungschirurgie an der Uni Regensburg.In der neuen Folge des medizinhistorischen Podcasts lernen wir, dass die Anfänge der plastischen Chirurgie eng mit den Anfängen der Medizin und der Chirurgie im Allgemeinen verknüpft sind - und das schon seit sehr langer Zeit. 1200 v. Chr. war man in Indien bereits in der Lage, abgeschnittene Nasen wieder herzustellen (und davon gab es einige, denn Verbrechen wie Ehebruch wurden mit dem Abschneiden der Nase bestraft), und die alten Ägypter legten Wert darauf, dass die Ohren eine bestimmte Größe hatten und operierten nicht nur diese, sondern auch andere Gesichtspartien.Plastische Chirurgie beinhaltet mehr als Schönheitsoperationen. Nämlich etwa die rekonstruktive Chirurgie, wo verlorengegangene Funktionen wiederhergestellt werden, die Verbrennungschirurgie und die Handchirurgie. Das Spektrum der modernen plastischen Chirurgie ist groß, hat sich aber erst ab dem 19. Jahrhundert richtig entwickelt. Um 1845 ging es vor allem um die Rekonstruktion von Nasen, Unterlippen, Lippen-Kiefer-Gaumenspalten und Defekten im Wangenbereich, später kamen Brustrekonstruktionen an Krebspatientinnen dazu sowie verheerende Gesichtsverletzungen durch den Ersten Weltkrieg. Und nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die USA zum Mekka der ästhetischen Chirurgie.Mittlerweile sind Schönheitsoperationen auch hierzulande oft gang und gäbe - längst nicht mehr nur in bestimmten Bevölkerungsschichten, sondern in allen Alters- und Bevölkerungsgruppen, Berufen und Einkommen. Und das immer mehr: "Die Nachfrage an ästhetischen Korrekturen nehmen zu", sagt Lukas Prantl. Woran das liegt? Das erfahren Sie in der neuen Podcast-Folge "Warum Medizin auch schön macht" - und hören auch, warum 2010 in Sachen plastische Chirurgie ein ganz besonderer Sieg der Medizin gelang.Alle Themen und Termine der zweiten Staffel von "Siege der Medizin":Folge 9 (28.04.) Wie der Brutkasten Leben rettet: Die Geschichte des InkubatorsFolge 10 (11.05.) Die Impfung: der größte Sieg der Medizin? Wie Vakzine erfunden wurdenFolge 11 (25.05.) Operation am schlagenden Herzen: Die Geschichte der KardiologieFolge 12 (08.06.) Wenn fremde Organe Leben retten: Die Geschichte der OrgantransplantationFolge 13 (22.06.) Von Zahnwürmern zum digitalen Zahnabdruck: Die Entwicklung der ZahnmedizinFolge 14 (06.07.) Schmerzen besiegen - und warum das nicht ungefährlich ist: Geschichte der SchmerzmedizinFolge 15 (20.07.) Es bleibe Licht: Die Geschichte der AugenheilkundeFolge 16 (03.08.) Warum Medizin auch schön macht: Die Geschichte der plastischen ChirurgieFolge 17 (17.08.) Letzte Hilfe: Die Geschichte der PalliativmedizinFolge 18 (31.08.) Wie Medizin beim Sex hilft: Die Geschichte der Aphrodisiaka und PotenzmittelFolge 19 (14.09.) Die Geschichte des Apothekerberufs"Siege der Medizin" auf einen Blick:Der Podcast dreht sich um die größten medizinischen Errungenschaften - spannend und plastisch erzählt von Schauspieler Ulrich Noethen. Neben Expert:innen lässt Noethen die Geschichte selbst zu Wort kommen und nimmt die Hörer:innen mit auf eine Zeitreise in die jeweiligen Situationen und Orte der medizinhistorischen Meilensteine. Mit hörspielartigen Dialogen, Expertenstimmen sowie einem herausragenden, sparsam eingesetzten Sounddesign aus Musik und reduzierten Geräuscheffekten verbindet der Podcast Informationsvermittlung mit Gänsehaut beim Zuhören und macht aus Medizingeschichte ein besonderes Hörerlebnis. Und das kommt an: Insgesamt hat der Podcast bisher über 510.000 Abrufe und mehr als 277.000 Abos erreicht (Stand: 02.08.22).Die zweite Staffel von "Siege der Medizin" kommt alle vierzehn Tage immer mittwochs von www.gesundheit-hoeren.de, dem Audio-Angebot der Apotheken Umschau.