Momentan treibt Tesla in Sachen Effizienz die deutschen Autobauer vor sich her. So will Tesla im Werkt Grünheide ein Elektromobil in 10 Stunden fertigen. Zum Vergleich benötigt VW für die Produktion des ID.3 rund 20 Stunden. Bei BMW benötigt der Bau eines Verbrenners gar zwischen 20 und 30 Stunden. Doch VW plant aus diesem Grund ein neues Werk in Wolfsburg und will ab 2023 zwei Milliarden Euro in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...