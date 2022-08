Nachdem Jefferies und die UBS ihre Kaufempfehlungen für die Tesla-Aktie erneuert haben, zog auch Morgan Stanley nach. Analyst Adam Jonas sieht für das Papier weiteres Potenzial.Morgan Stanley-Analyst Adam Jonas bleibt für Tesla bullish. In seiner neuesten Studie stuft er das Papier weiterhin mit "übergewichten" ein. Der Experte ist der Überzeugung, dass sich der Elektroauto-Pionier in einer einzigartigen Wettbewerbsposition befinden würde."Tesla ist das "amerikanischste" Autounternehmen", so Jonas. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...