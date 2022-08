Alphabet C: die Cloud-Sparte kompensiert beinahe die Schwäche im Werbegeschäft!

Hat die Alphabet-C-Aktie (GOOG) das Tief erreicht? 16. Mrd. USD Gewinn im 2. Quartal. Weitere Aktienrückkäufe geplant.

Rückblick: Die Alphabet-C-Aktie wurde zusammen mit dem Tech-Sektor im vergangenen halbjahr deutlich abverkauft und verlor dabei fast 19 Prozent ihres Kurswertes. Mit einem höheren Tief und einem höheren Hoch konnte sie die gleitenden Durchschnitte zurückerobern und qualifiziert sie sich für ein Bottomfishing-Setup.

Meinung: Der Gewinn des Alphabet-Konzerns für das am 30. Juni 2022 endende Geschäftsquartal betrug 16 Milliarden US-Dollar oder 1.22 US-Dollar pro Aktie, ein Rückgang von 12 Prozent im Jahresvergleich. Die Cloud-Sparte profitiert von einer starken Nachfrage und dient als Gegengewicht zur Such-/Werbesparte, die auf Grund der nachlassenden Konsumneigung etwas schwächelte. Nach dem Aktiensplit vom 15. Juli ist das Wertpapier für Kleinanleger etwas handlicher und auch die geplanten Aktienrückkäufe könnten Impulse liefern. Insgesamt verspricht das Unternehmen weiterhin ein enormes Wachstumspotential und sieht derzeit relativ günstig bewertet aus.

Mögliches Setup: Für Trigger und Stopp Loss orientieren wir uns an den letzten drei Tageskerzen. Das Pivot-hoch ermitteln wir per Measured Move. Frische Quartalszahlen gibt es erst am 25. Oktober, so dass auch ein länger laufender Swingtrade infrage käme. Börsentäglich gibt es weitere Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in GOOG.

Veröffentlichungsdatum: 03.08.2022

