Was mag wohl das richtige Timing beim Aktienkauf sein? Viele Anleger möchten gerne beim Aktienkauf das Tief erwischen, um möglichst billig einzukaufen. Das wiederum ist nicht so einfach, denn niemand hat eine Ahnung davon, wie tief Aktien wirklich fallen können. Darüber hinaus weiß auch niemand, wann genau der Ausverkauf von Aktien beendet und die Grundlage für nachhaltig steigende Kurse geschaffen ist. Dennoch kann man sich an einigen Rahmenpunkten orientieren, um zumindest näherungsweise das Optimum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...