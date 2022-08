Clarity AI erhielt bei 7 von 10 Kriterien ein herausragendes Rating, die höchste Einstufung aller Anbieter in der Bewertung

Clarity AI meldete heute, dass das Unternehmen in "The Forrester New Wave: ESG Ratings, Data, And Analytics, Q3 2022" in die Kategorie der Marktführer eingestuft wurde. Clarity AI erhielt eine herausragende Bewertung und damit die höchstmögliche Punktzahl für 7 der 10 bewerteten Kriterien: Analytische Fähigkeiten, Integrität der angewandten Standards, Präsentation, Schnittstellen/Integrationen, strategische Umsetzung, Marktkonzept und Produktvision.

"Wir sind begeistert, in diesen Bericht aufgenommen worden zu sein, und danken unseren Kunden, dass sie sich Forrester für offene, transparente Diskussionen über Clarity AI sowie unsere Produkte und Strategien zur Verfügung gestellt haben", sagte Angel Agudo, VP of Product und Member of the Board bei Clarity AI. "Wir sind überzeugt, dass wir das mit Abstand beste Produkt auf dem Markt anbieten und die Tatsache, dass wir es in diesem Bericht in die Kategorie "Leader" geschafft haben, ist für uns eine Bestätigung."

Forrester beurteilt Clarity AI unter anderem wie folgt:

" Verfügt über leistungsstarke Fähigkeiten in der Analyse und Benutzerpräsentation. Clarity AI macht es den Nutzern leicht, die ESG-Auswirkungen einzelner Unternehmen zu beurteilen und mit denen anderer Unternehmen zu vergleichen (beispielsweise zur Unterstützung eines an die EU-Taxonomie angepassten Reportings). Die WebApp ist besonders gut gestaltet und erlaubt den Nutzern ein einfaches Navigieren und Erkunden."

Clarity AI macht es den Nutzern leicht, die ESG-Auswirkungen einzelner Unternehmen zu beurteilen und mit denen anderer Unternehmen zu vergleichen (beispielsweise zur Unterstützung eines an die EU-Taxonomie angepassten Reportings). Die WebApp ist besonders gut gestaltet und erlaubt den Nutzern ein einfaches Navigieren und Erkunden." "Passt optimal zu Unternehmen, die große Mengen an ESG-Daten verwalten müssen. Viele von Clarity AI's Kunden, die als Finanzdienstleister tätig sind, nutzen die Plattform um ESG-Daten aus einem riesigen Universum von Unternehmen und Finanzinstrumenten zu modellieren, neue Produkte zu entwickeln und zu erproben, sowie Portfolios zu optimieren.

Kunden von Clarity AI, die vom Forrester-Analystenteam befragt wurden, äußerten sich unter anderem wie folgt:

"Das Unternehmen hat Feinheiten verstanden, von denen Konkurrenten nicht einmal wussten, dass sie existieren."

"Es ist leicht zu erkennen, dass das Unternehmen an technischen Standards ausgerichtet ist."

"Der Prozess um die Schnittstelle herzustellen verlief reibungslos; schon nach einem Monat war die API korrekt eingerichtet."

Im Bericht "The Forrester New Wave: ESG Ratings, Data, And Analytics" wurden insgesamt neun Anbieter bewertet. Clarity AI erzielt laut dem Forrester-Bericht die höchste Strategiebewertung von den neun Anbietern.

Herr Agudo fügt hinzu: "Die Forrester-Analyse vermittelt einen guten Einblick in die Produktvision und -strategie von Clarity AI, die für unser gesamtes Angebot gelten. Dieses beinhaltet Lösungen und Fähigkeiten zur Bewertung des "Impacts" sowie von ESG-Risiken und zur Ermittlung der CO2-Bilanz. Darüber hinaus ermöglicht es die Analyse von Anlageportfolios rund um die gesetzlichen Anforderungen, einschließlich des Berichtswesen im Zusammenhang mit der EU-Taxonomie, SFDR und MiFID II sowie dem Pariser Abkommen (d.h. dem Netto-Null-Ziel) und dem TCFD-Framework."

Über Clarity AI

Clarity AI ist eine Technologieplattform für Nachhaltigkeit und bietet Investoren, Unternehmen, Regierungen und Verbrauchern mit Hilfe von maschinellem Lernen und Big Data Einblicke rund um umweltbezogene und soziale Kriterien. Clarity AI's Plattform analysiert mehr als 50.000 Unternehmen, 300.000 Fonds, 198 Länder und 188 lokale Verwaltungen (Stand: Juli 2022) 2 bis 3 Mal mehr als jede andere Alternative und stellt Daten und Analysen für Investitionen, Research und Reporting bereit. Clarity AI hat Niederlassungen in Nordamerika, Europa und im Nahen Osten. Das Kundennetzwerk von Clarity AI verwaltet ein Vermögen in zweistelliger Billionenhöhe. clarity.ai

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220802005017/de/

Contacts:

Medien

Julia Wright

clarityAI@edelmansmithfield.com