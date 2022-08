Hannover (www.anleihencheck.de) - Deutsche Bundesanleihen profitierten zunächst von der unsicheren Lage durch den Besuch der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in Taiwan, so die Analysten der Nord LB.Im Handelsverlauf hätten sie ihre Gewinne wieder abgeben müssen. US-Staatsanleihen seien ebenfalls nach einem guten Start in die Verlustzone gedreht. Gründe dafür seien neben dem Taiwan-Konflikt auch Aussagen zweier regionaler Notenbankpräsidenten gewesen, nach dem der Kampf gegen die Inflation noch nicht beendet sei. (03.08.2022/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...