Kulmbach (www.anleihencheck.de) - Der milliardenschwere Hedgefonds-Manager Bill Ackman glaubt nicht, dass sich die US-Wirtschaft in einer Rezession befindet, so Markus Bußler von "Der Aktionär".Er sehe die FED sogar in der Pflicht, noch aggressiver gegen die Inflation vorzugehen. Mit anderen Worten, es könnten weiter starke Zinsanhebungen anstehen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...