Die Volvo Group hat den Bau eines Werks in Schweden für die Serienproduktion von Batteriezellen zum Einsatz in Batterie-elektrischen schweren Nutzfahrzeugen und Maschinen angekündigt. Der Nutzfahrzeughersteller hat bereits einen konkreten Standort im Auge. Als möglicher Standort hierfür wurde Mariestad in der schwedischen Provinz Skaraborgs identifiziert, wie die Volvo Group mitteilt. Der Bau der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...