Einen solchen Tag haben die Anteilseigner von Powercell schon lange nicht mehr erlebt. Schließlich weist die Kurstafel für die Aktie ein Plus von rund vier Prozent aus. Einen Platz an der Sonne bei den Tagesgewinnern kann sich der Titel damit sichern. Versuchen die Bären die Bullen bloß zu blenden oder geht es jetzt längerfristig nach oben?

Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir eine ausführlichen Sonderanalyse zu Powercell erstellt, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von Powercell der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Powercell-Analyse einfach hier klicken.

Anleger sollten sich also anschnallen, denn er dürfte in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Wem es eher um die langfristige Perspektive geht, der schaut aktuell mit einem lachenden Auge auf den 200er-Durchschnittskurs. Aus diesem Blickwinkel ist nämlich eine weitere Rallye wahrscheinlich, weil ...

Den vollständigen Artikel lesen ...