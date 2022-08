US-amerikanische Großbanken pausieren oder stoppen ihre Aktienrückkäufe: Kommt dir diese Schlagzeile bekannt vor? Falls ja, dann hast du mit Sicherheit in den vergangenen Tagen oder Wochen so manches Mal US-Schlagzeilen gelesen. In der Tat haben einige der Geldhäuser ihre Programme gestoppt. Das ist der Anknüpfungspunkt, an dem unsere heutige Schlagzeile beginnt. Genau diese Vorgehensweise ist für mich nämlich die schlechteste Art und Weise, wie man Aktienrückkäufe angehen kann. Was an diesem Prinzip ...

Den vollständigen Artikel lesen ...