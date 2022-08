General Mills (WKN: 853862) ist die Top-Dividendenaktie in meinem Depot, die mir 67,50 US-Dollar Dividende pro Vierteljahr bezahlt. Zumindest brutto. Derzeit sind 125 Anteilsscheine des US-amerikanischen Lebensmittelkonzerns in meinem Depot. Bei einer Quartalsausschüttung von 0,54 US-Dollar erhalten wir dann ebendiesen Wert. Um eines vorwegzunehmen: Ich spekuliere bei General Mills nicht zwangsläufig auf eine Dividendenerhöhung. Der US-Konzern erhöht zwar hin und wieder die Dividende je Aktie. So ...

Den vollständigen Artikel lesen ...