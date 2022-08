Das Marktumfeld hat sich zuletzt zwar etwas aufgehellt. Die Verunsicherung der Anleger ist aufgrund der unverändert vielen Krisenherde noch immer recht groß, die Volatilität entsprechend hoch. Aber auch in diesem Umfeld stehen einige Small Caps im Fokus - nicht ohne Grund. Was gibt es Neues bei den einzelnen Werten? Wo liegen mögliche Kursziele?Varta hat am vergangenen Wochenende die Planvorgaben für das laufende Jahr zusammengestrichen. Was bedeutet das für die Aktie? Die Papiere von K+S haben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...