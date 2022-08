Frankfurt am Main (ots) -Sporthilfe-Athlet:innen wählen Fußballnationalmannschaft der Frauen vor Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo und Ricarda Funk, zweifache Weltmeisterin im KanuslalomBesondere Anerkennung für die Fußball-Nationalmannschaft der Frauen: Die rund 4.000 Sporthilfe-geförderten Athlet:innen haben Deutschlands Fußballerinnen nach dem zweiten Platz bei der Europameisterschaft in England zu ihren "Sportlerinnen des Monats" Juli gewählt. Deutschlands beste Nachwuchs- und Spitzenathlet:innen honorieren damit das begeisternde Auftreten des Teams von Martina Voss-Tecklenburg während des gesamten Turniers vom 6. bis 31. Juli. Anders als bei Journalist:innen- oder Publikumswahlen stimmen bei der "Sportler:in des Monats"-Wahl der Deutschen Sporthilfe - unterstützt von der Athletenkommission im DOSB und SPORT1 -ausschließlich alle geförderten Sporthilfe-Athlet:innen ab und geben so der Wahl ihre ganz besondere Note."Wir sind sehr stolz, von den besten deutschen Athlet:innen aus allen anderen Sportarten als 'Sportlerinnen des Monats' gewählt zu werden und mit diesem Titel deren Anerkennung und Respekt zu spüren. Das ist ein weiteres Pflaster auf die Wunde des verlorenen Finals", so Kapitänin Alexandra Popp. "Gleichzeitig möchten wir Malaika Mihambo und Ricarda Funk sehr herzlich zu ihren Weltmeistertiteln gratulieren. Wir fühlen uns geehrt, dass wir neben diesen herausragenden Athletinnen für die Sporthilfe-Wahl 'Sportler:in des Monats' nominiert worden waren."Malaika Mihambo hatte bei der Weltmeisterschaft in Oregon die Goldmedaille gewonnen und damit ihren Weltmeistertitel von 2019 verteidigt. Die Olympiasiegerin erhielt für diese Leistung die zweitmeisten Stimmen der Sporthilfe-geförderten Athlet:innen. Platz drei bei der Wahl "Sportler:in des Monats" Juli belegt Kanutin Ricarda Funk. Die Olympiasiegerin im Kajak-Einer hatte bei der Kanuslalom-WM in Augsburg zunächst im Team gemeinsam mit Elena Lilik und Jasmin Schornberg triumphiert und sich anschließend mit der Goldmedaille im Einzel zur Doppel-Weltmeisterin gekrönt.Ergebnis:1. Fußball-Nationalmannschaft der Frauen: 41 %2. Malaika Mihambo/Leichtathletik: 33 %3. Ricarda Funk/Kanuslalom: 26 %Für die Fußball-Nationalmannschaft der Frauen ist es der insgesamt vierte Titel als "Sportlerinnen des Monats". Bereits im Oktober 2003, September 2007 - jeweils nach dem Gewinn des Weltmeistertitels - sowie im September 2009 nach dem Triumph bei der Europameisterschaft hatte das Team die meisten Stimmen bei der Wahl erhalten.Mehr zur Wahl "Sportler:in des Monats" (http://mailings.sporthilfe.de/c/74115177/1e19b5eb7b-rg166s)_________________________________________________________________________"Nationale Förderer" sind Mercedes-Benz, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, Deutsche Post und Generali & Deutsche Vermögensberatung. Sie unterstützen die Deutsche Sporthilfe, die von ihr betreuten Sportlerinnen und Sportler und die gesellschaftspolitischen Ziele der Stiftung in herausragender Weise.Pressekontakt:Stiftung Deutsche SporthilfeHeike SchönhartingOtto Fleck-Schneise 860528 Frankfurt am MainTel: 069/67803 - 511Fax: 069/67803 - 599E-Mail: heike.schoenharting@sporthilfe.deInternet: www.sporthilfe.deOriginal-Content von: Stiftung Deutsche Sporthilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51413/5288243