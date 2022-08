Deutschlands größter Wohnungskonzern befindet sich weiter auf Kurs in Richtung Jahresprognose. Außerdem profitiert das Unternehmen von den neugebauten Wohnungen. Wegen der Aussicht auf steigende Zinsen bereitet Vonovia jedoch den Verkauf von Wohnungsportfolios vor.Wie der Bochumer Immobilienriese am Mittwoch mitteilte, will er Objekte im Gesamtwert von 13 Milliarden Euro verkaufen. Damit sollen Schulden getilgt werden, ohne frisches Kapital aufnehmen zu müssen. Vonovia habe verschiedene Portfolios, ...

