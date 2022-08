Straumann Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Einladung: Straumann Group Webcast - Halbjahresergebnisse 2022



03.08.2022 / 12:07



Datum: Dienstag, 16. August 2022 Zeit: 10.30 - 11.30 Uhr MESZ Straumann wird am Dienstag, 16. August 2022 gegen 07.00 Uhr (MESZ) die Halbjahresergebnisse 2022 über die üblichen Kanäle veröffentlichen. Der Live-Audio-Webcast richtet sich an Investorinnen und Investoren, Finanzanalysten und Finanzanalystinnen und Medienschaffende. Die Geschäftsleitung der Gruppe wird einen Überblick über die Geschäftsentwicklung geben und Fragen beantworten. Die Präsentation und die Fragerunde werden auf Englisch gehalten. Der Webcast kann auf www.straumann-group.com/webcast mitverfolgt werden und steht anschliessend als Aufzeichnung zur Verfügung. Teilnehmende, die während der Q&A Runde Fragen stellen möchten, werden gebeten sich vorab über diesen Link für die Telefonkonferenz zu registrieren. Wir empfehlen, die Präsentationsdatei mit dem Link in der Medienmitteilung auf www.straumann-group.com herunterzuladen bevor sie sich in die Telefonkonferenz einwählen. Mit freundlichen Grüssen

Straumann Group Corporate Communications & Investor Relations

Ende der Medienmitteilungen