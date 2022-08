Rheinmetall hat erneut seine Kompetenz für Steilfeuersysteme unter Beweis gestellt. So beauftragte ein NATO-Kunde das südafrikanische Tochterunternehmen Rheinmetall Denel Munition mit der Lieferung von 155mm-Munition der bewährten Produktlinie Assegai, so Rheinmetall. Der Auftragswert liege im höheren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich.Der Auftrag wurde im Juli erteilt, die Lieferungen erfolgen in den nächsten zwei Jahren. Die Lieferung im Rahmen des neuen Vertrages umfasst das komplette 155mm-Assegai-Munitionssystem, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...