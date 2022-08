...die Zahlen spiegeln nur einen Preiseffekt wider! Richtig ist: Kalender- und saisonbereinigt kletterten die deutschen Ausfuhren im Juni gegenüber Mai um 4,5 % auf 134,3 Mrd. €. Im 1. Halbjahr waren es +13 % auf 754,2 Mrd. € im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Einfuhren stiegen dagegen zwar zum 5. Mal in Folge, diesmal aber nur um 0,2 % gegenüber Mai. Auf die ersten 6 Monate 2022 bezogen kam gegenüber der Vorjahreszeit bei den Importen ein Zuwachs von 26,2 % auf 722,5 Mrd. € zusammen. Allerdings darf nicht übersehen werden: Die Zahlen, die das Statistische Bundesamt heute morgen veröffentlichte, sind keine preisbereinigten Werte! Letztlich geht damit ein Gutteil auf Preiserhöhungen der Ex- und Importeure zurück, ohne dass deshalb real mehr ex- oder importiert wurde.



