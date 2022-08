"Klöckner & Co mit stärkstem ersten Halbjahr seit Börsengang in 2006", ist die Meldung zum Zwischenbericht per Ende Juni 2022 des Stahlhändlers Klöckner & Co überschrieben. Eine Formulierung, die der SDAX-Konzern in leicht abgewandelter Form so auch schon bei der Vorlage der Halbjahreszahlen für 2021 gewählt hat. Damals hatte Klöckner ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern ... The post Aktuell zu Ihren Aktien: Klöckner & Co, Pyramid appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...