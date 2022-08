HUGO BOSS mit einem positiven Ergebnis im 2. Quartal

Werbung



Der Modekonzern und MDAX Titel HUGO BOSS veröffentlichte seine Quartalszahlen mit überraschenden Werten. Erfahren Sie im Nachgang die Gründe.

HUGO BOSS veröffentlichte seine Quartalszahlen mit einer großen Überraschung. Der MDAX-Konzern verdiente im Zeitraum von April bis Juni 58 Millionen Euro (im Vorjahr waren es lediglich 23 Millionen Euro). Der Modekonzern teilte weiterhin mit, dass die Margenverbesserung durch die starke Nachfrage besonders der Absatzmärkte Europa und Amerika geschuldet sind. Ebenfalls positiv wirkten sich die neuen Kostensenkungs- & Wachstumsstrategien sowie die allgemeine Restrukturierung der Marken aus. In China jedoch ist das Gegenteil der Fall. Durch die coronabedingten Lockdowns wurde das Wachstum beträchtlich gedämpft und der Absatz ging stark zurück. In Anbetracht der Zahlen stieg der Umsatz auf 878 Millionen Euro an, welcher einem Plus von ca. 34 % entspricht.

In unserer heutigen Sonderveranstaltung "Der große Charttechnischer Halbjahresausblick" wird Ihnen Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse der HSBC Deutschland um 18:30 Uhr interessante Einblicke in das kommende Halbjahr gewähren. Ebenfalls wird unser Referent Julius Weiß für Sie mit dabei sein und im Bereich der möglichen Produktpalette einige interessante Informationen mitgeben.

Quelle: HSBC





