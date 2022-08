In der Schweiz, Deutschland und Österreich steigen die Heizölpreise wieder an. Mit durchschnittlich 2,6 Rappen pro Liter in der Schweiz am meisten, abgeschlagen gefolgt von Deutschland mit durchschnittlich 0,3 Cent Aufschlag. Der Bericht des API bringt keine klaren Richtungsimpulse für den Markt, könnte allerdings tendenziell als preissteigernd interpretiert werden. Der für heute Nachmittag anstehende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...